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Росія виводить із Сирії кораблі з боєприпасами, - Міноборони Британії

Росія, Субота 15 лютого 2025 17:38
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Росія виводить із Сирії кораблі з боєприпасами, - Міноборони Британії Фото: Росія виводить із Сирії кораблі з боєприпасами (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Росія виводить із Сирії кораблі, що перевозять боєприпаси. Британське Міноборони зафіксувало проходження через Ла-Манш шести російських суден.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters

Міністерство оборони Великої Британії протягом останніх днів зафіксувало проходження через Ла-Манш шести російських військових і торгівельних кораблів, які перевозили боєприпаси. Британські військові пояснили, що кораблі, за якими спостерігали Королівський військово-морський флот і Королівські військово-повітряні сили, виходили з Сирії.

Як заявили у міністерстві, Росія евакуює свої військові ресурси з Сирії з моменту повалення Асада, що стало "ударом по амбіціях Москви на Близькому Сході".

"Ці кораблі вийшли з Сирії після того, як Путін покинув свого союзника Асада, але вони все ще були озброєні та повні боєприпасів. Це свідчить про те, що Росія ослаблена, але залишається загрозою", - сказав міністр оборони Джон Гілі.

Міноборони Британії заявило, що виведення боєприпасів із Сирії свідчить про те, що пріоритетність війни в Україні Росією вплинула на її здатність утримувати Асада при владі.

Виведення російських військ із Сирії

Нагадаємо, після краху режиму сирійського президента Башара Асада РФ почала виводити частину своїх військ з цієї країни. Як передавали в Головному управлінні розвідки Міноборони України, ворог росіяни мали великі проблеми з евакуацією солдатів з Сирії.

Раніше також стало відомо, що російське судно Ursa Major, яке транспортувало стратегічний вантаж, затонуло в Середземному морі після вибуху в машинному відділенні.

Водночас відомо, що Москва втратила доступ до своєї військово-морської бази в Тартусі після краху режиму Асада.

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