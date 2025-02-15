Росія виводить із Сирії кораблі з боєприпасами, - Міноборони Британії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters

Міністерство оборони Великої Британії протягом останніх днів зафіксувало проходження через Ла-Манш шести російських військових і торгівельних кораблів, які перевозили боєприпаси. Британські військові пояснили, що кораблі, за якими спостерігали Королівський військово-морський флот і Королівські військово-повітряні сили, виходили з Сирії.

Як заявили у міністерстві, Росія евакуює свої військові ресурси з Сирії з моменту повалення Асада, що стало "ударом по амбіціях Москви на Близькому Сході".

"Ці кораблі вийшли з Сирії після того, як Путін покинув свого союзника Асада, але вони все ще були озброєні та повні боєприпасів. Це свідчить про те, що Росія ослаблена, але залишається загрозою", - сказав міністр оборони Джон Гілі.

Міноборони Британії заявило, що виведення боєприпасів із Сирії свідчить про те, що пріоритетність війни в Україні Росією вплинула на її здатність утримувати Асада при владі.