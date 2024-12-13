ua en ru
Пт, 13 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

РФ, вероятно, начала выводить свои силы из Сирии: появились спутниковые снимки

Пятница 13 декабря 2024 22:17
UA EN RU
РФ, вероятно, начала выводить свои силы из Сирии: появились спутниковые снимки Иллюстративное фото: Россия могла начать вывозить военную технику из Сирии (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация, вероятно, начала выводить часть своих войск из Сирии. Об этом свидетельствует анализ спутниковых снимков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Как пишет издание, сделанные компаниями Maxar и Planet Labs снимки свидетельствуют об увеличении количества наземной техники на авиабазе Хмеймим. Туда прибыли несколько крупных транспортных самолетов. Кроме того, на базе был замечен демонтаж российских вертолетов и средств противовоздушной обороны.

Именно эти факторы указывают на то, что войска РФ собираются там для отхода. В частности, анонимный украинский чиновник рассказал FT, что Москва, вероятно, выводит значительное количество техники из страны. Но неизвестно, является ли эта активность началом частичного или полного вывода.

РФ, вероятно, начала выводить свои силы из Сирии: появились спутниковые снимки

"Этот процесс может свидетельствовать о полном выходе России из Сирии, но слишком рано делать окончательные выводы", - заявил старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Майкл Кофман.

В то же время в Кремле заявили, что пребывание российских войск в Сирии будет зависеть от переговоров с новым временным правительством в Дамаске.

РФ, вероятно, начала выводить свои силы из Сирии: появились спутниковые снимки

В FT считают, Россия может предложить новому правительству Сирии деньги, энергоносители или золото и бриллианты, которые добываются в Африке. Бывший высокопоставленный чиновник России заявил Financial Times, что Россия налаживает отношения с новым сирийским правительством с "дружбой и любовью".

В частности спутниковые снимки Maxar зафиксировали на авиабазе Хмеймим два самолета Ан-124. Сейчас они являются крупнейшим тяжелым транспортным самолетом в мире и могут перевозить около 150 тонн груза.

РФ, вероятно, начала выводить свои силы из Сирии: появились спутниковые снимки

На земле также находились три транспортных самолета Ил-76. На снимках видно три самолета Ан-32 и один Ан-72, меньшие модели транспортных самолетов.

Падение режима Асада в Сирии

В ноябре в Сирии начались масштабные боевые столкновения между повстанцами исламистской группировки "Хайят Тахрир аш-Шам", отрядами Сирийской национальной армии и армией диктатора Башара Асада.

Это привело к свержению режима Асада, а также "строительству новой Сирии". Впоследствии Асад сбежал в Москву, где он якобы заявил о "добровольной передаче власти".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Сирии
NEWS
Масштабный удар по энергетике и усиленные графики. Что известно о последствиях атаки по Украине
Масштабный удар по энергетике и усиленные графики. Что известно о последствиях атаки по Украине
DAILY
Людмила Черенько: Уровень бедности катастрофически растет, но люди не просят социальной помощи
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Людмила Черенько: Уровень бедности катастрофически растет, но люди не просят социальной помощи