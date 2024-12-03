Россия вывела в Черное море носители ракет "Калибр": какой возможен одновременный залп

Армия РФ вывела в Черное море один носитель крылатых ракет "Калибр". Зато в Средиземном море находятся 4 российских корабля, которые одновременно могут запустить 44 ракеты этого типа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-Морские силы ВСУ.

Согласно данным военных, в Черном море наблюдается один вражеский корабль. Он не имеет на борту крылатых ракет "Калибр" для запуска в направлении Украины.

В Азовском море российские корабли отсутствуют.

В Средиземном море выведены пять вражеских кораблей, из которых четыре содержат на борту "Калибры". Вероятный общий залп ракет составляет 44 ракеты этого типа.

За минувшие сутки в интересах РФ проход через Керченский пролив осуществили:

в Черное море - 10 судов, из них 6 продолжили движение в направлении пролива Босфор;

в Азовское море - 6 судов, из них 5 двигались из пролива Босфор.

Кроме того, по данным военных, РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.