Зачем россияне выводят носители "Калибров" в Средиземное море: ответ Плетенчука

Россияне продолжают выводить носители "Калибров" в Средиземное море. Они могут применить такое вооружение для продолжения геноцида сирийцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Военно-морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона.

Он напомнил, что у россиян в Средиземном море есть постоянная оперативная группировка ВМФ РФ. Россияне базируются там в Тартусе (Сирия).

"Напоминаю, там уже много лет продолжается конфликт, где непосредственное участие и, возможно, организацию принимает как раз РФ. Где они так же уничтожают народ другой страны. В принципе, то, чем они обычно занимаются", - заявил Плетенчук.

Он также напомнил, что у россиян есть геополитические интересы в Африке. И флот россиян периодически заходит и в другие порты, где их до сих пор принимают.

"Сказать, что есть какая-то конкретная цель. Вероятнее всего, они могут их (носители "Калибров" - ред.) применить в какой-то момент для продолжения геноцида сирийского народа”, - добавил спикер ВМС.