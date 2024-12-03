Росія вивела у Чорне море носій ракет "Калібр": який можливий одночасний залп

Армія РФ вивела у Чорне море один носій крилатих ракет "Калібр". Натомість у Середземному морі перебувають 4 російські кораблі, які одночасно можуть запустити 44 ракети цього типу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-Морські сили ЗСУ.

За даними військових, у Чорному морі спостерігається один ворожий корабель. Він не має на борту крилатих ракет "Калібр" для запуску в напрямку України.

В Азовському морі російські кораблі відсутні.

У Середземному морі виведені п'ять ворожих кораблів, з яких чотири містять на борту "Калібри". Імовірний загальний залп ракет цього типу становить 44 одиниці.

За минулу добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря - 10 суден, з них 6 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря - 6 суден, з них 5 рухалися з протоки Босфор.

Крім того, за даними військових, РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.