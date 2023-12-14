Россия изучает и истощает украинское ПВО, - Гуменюк

Россия пытается истощить системы ПВО и изучить маршруты для нанесения массированных ракетных ударов, атакуя Украину с воздуха.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Натальи Гуменюк в эфире "Эспрессо".
Она отметила, что таким образом Россия предположительно готовится к применению ракет в более массированном объеме. Именно поэтому россияне изучают новые маршруты для ракет, способы реагирования и степень готовности.
"Враг применяет разные способы для этого, в том числе фальшивые цели", - подчеркнула Гуменюк.
Перед этим сегодня, 14 декабря, масштабнуювоздушную тревогу объявляли после 11 утра. Тогда также был зафиксирован взлет российского истребителя.
Еще одна тревога была объявлена после 14. Воздушные силы предупредили о риске пуска ракет из района Липецкой области, Российской Федерации. После этого ракеты были зафиксированы в направлении района Староконстантинова Хмельницкой области. Позже в регионе раздались взрывы.
В частности, третья тревога была объявлена около 15:35. Враг запустил ракеты, в результате чего взрывы прогремели в Киеве и Хмельницкой области.
Кроме того, вечером черещ взлет МиГ-31К сигнал воздушной тревоги объявляли в четвертый раз за день.
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