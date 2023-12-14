Росія вивчає та виснажує українське ППО, - Гуменюк

Вона зауважила, що таким чином Росія, ймовірно, готується до застосування ракет у більш масованому об'ємі. Саме тому росіяни вивчають нові маршрути для ракет, способи реагування, і ступінь готовності.

"Ворог застосовує різні способи для цього, в тому числі фальшиві цілі", - наголосила Гуменюк.

Не перша тривога

Перед цим сьогодні, 14 грудня, масштабну повітряну тривогу оголошували після 11 ранку. Тоді також було зафіксовано зліт російського винищувача.

Ще одну тривогу було оголошено після 14. Повітряні сили попередили про ризик пуску ракет з району Липецької області, Російської Федерації. Після цього ракети були зафіксовані в напрямку району Старокостянтинова Хмельницької області. Пізніше в регіоні пролунали вибухи.

Зокрема третю тривогу було оголошено близько о 15:35. Ворог запустив ракети внаслідок чого вибухи пролунали у Києві та Хмельницькій області.

Окрім того ввечері черещ зліт МіГ-31К сигнал повітряної тривоги оголошували вчетверте за день.

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