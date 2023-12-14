Россия изучает и истощает украинское ПВО, - Гуменюк

Россия пытается истощить системы ПВО и изучить маршруты для нанесения массированных ракетных ударов, атакуя Украину с воздуха.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Натальи Гуменюк в эфире "Эспрессо".

Она отметила, что таким образом Россия предположительно готовится к применению ракет в более массированном объеме. Именно поэтому россияне изучают новые маршруты для ракет, способы реагирования и степень готовности.

"Враг применяет разные способы для этого, в том числе фальшивые цели", - подчеркнула Гуменюк.

Не первая тревога

Перед этим сегодня, 14 декабря, масштабнуювоздушную тревогу объявляли после 11 утра. Тогда также был зафиксирован взлет российского истребителя.

Еще одна тревога была объявлена после 14. Воздушные силы предупредили о риске пуска ракет из района Липецкой области, Российской Федерации. После этого ракеты были зафиксированы в направлении района Староконстантинова Хмельницкой области. Позже в регионе раздались взрывы.

В частности, третья тревога была объявлена около 15:35. Враг запустил ракеты, в результате чего взрывы прогремели в Киеве и Хмельницкой области.

Кроме того, вечером черещ взлет МиГ-31К сигнал воздушной тревоги объявляли в четвертый раз за день.

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