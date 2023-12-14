ua en ru
Чт, 14 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россия изучает и истощает украинское ПВО, - Гуменюк

Четверг 14 декабря 2023 19:11
UA EN RU
Россия изучает и истощает украинское ПВО, - Гуменюк Фото: пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Россия пытается истощить системы ПВО и изучить маршруты для нанесения массированных ракетных ударов, атакуя Украину с воздуха.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Натальи Гуменюк в эфире "Эспрессо".

Она отметила, что таким образом Россия предположительно готовится к применению ракет в более массированном объеме. Именно поэтому россияне изучают новые маршруты для ракет, способы реагирования и степень готовности.

"Враг применяет разные способы для этого, в том числе фальшивые цели", - подчеркнула Гуменюк.

Не первая тревога

Перед этим сегодня, 14 декабря, масштабнуювоздушную тревогу объявляли после 11 утра. Тогда также был зафиксирован взлет российского истребителя.

Еще одна тревога была объявлена после 14. Воздушные силы предупредили о риске пуска ракет из района Липецкой области, Российской Федерации. После этого ракеты были зафиксированы в направлении района Староконстантинова Хмельницкой области. Позже в регионе раздались взрывы.

В частности, третья тревога была объявлена около 15:35. Враг запустил ракеты, в результате чего взрывы прогремели в Киеве и Хмельницкой области.

Кроме того, вечером черещ взлет МиГ-31К сигнал воздушной тревоги объявляли в четвертый раз за день.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины ракетный удар
NEWS
Зеленский приехал в Германию
Зеленский приехал в Германию
DAILY
Шантаж и торги. Даст ли Брюссель Украине 50 млрд евро и когда начнутся переговоры о вступлении в ЕС
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Шантаж и торги. Даст ли Брюссель Украине 50 млрд евро и когда начнутся переговоры о вступлении в ЕС