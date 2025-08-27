Россия вынесла на обсуждение "мирное предложение" по Донецкой области, - Уиткофф

Россия вынесла на обсуждение мирное предложение, которое касается Донецкой области. В Вашингтоне считают, что нынешний этап переговоров может стать шагом к завершению войны.

Во время общения с журналистами спецпредставителя администрации президента США Стива Уиткоффа спросили, кто больше ответственен за продолжение войны - Россия или Украина.

В ответ он отметил, что ситуация является более сложной и подчеркнул, что "это две сильные стороны". По его словам, президент США Дональд Трамп выражал разочарование как действиями России, так и Украины, но в то же время именно он сделал больше всего для уменьшения разногласий между сторонами за последние восемь месяцев.

Представитель также сообщил, что Россия вынесла на обсуждение мирное предложение, которое касается Донецкой области. Он признал, что Украина может не согласиться с этой инициативой, однако подчеркнул, что нынешний этап переговоров является беспрецедентным прогрессом.

"Россияне вынесли на обсуждение мирное предложение. Оно касается Донецкой области. Возможно, украинцы не смогут его принять, но никто никогда не достигал такого прогресса в этом вопросе", - сказал он.

В то же время Уиткофф подчеркнул, что именно благодаря активной позиции Трампа и его стремлению положить конец войне, сейчас стороны находятся на этапе, когда "конец уже близко".