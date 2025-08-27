Росія винесла на обговорення "мирну пропозицію" по Донецькій області, - Віткофф

Росія винесла на обговорення мирну пропозицію, яка стосується Донецької області. У Вашингтоні вважають, що нинішній етап переговорів може стати кроком до завершення війни.

Про це заявив спецпредставник президента США Стів Віткофф, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News .

Під час спілкування з журналістами спецпредставника адміністрації президента США Стіва Віткоффа запитали, хто більше відповідальний за продовження війни - Росія чи Україна.

У відповідь він зазначив, що ситуація є складнішою і наголосив, що "це дві сильні сторони". За його словами, президент США Дональд Трамп висловлював розчарування як діями Росії, так і України, але водночас саме він зробив найбільше для зменшення розбіжностей між сторонами за останні вісім місяців.

Представник також повідомив, що Росія винесла на обговорення мирну пропозицію, яка стосується Донецької області. Він визнав, що Україна може не погодитися з цією ініціативою, однак наголосив, що нинішній етап переговорів є безпрецедентним прогресом.

"Росіяни винесли на обговорення мирну пропозицію. Вона стосується Донецької області. Можливо, українці не зможуть її прийняти, але ніхто ніколи не досягав такого прогресу в цьому питанні", - сказав він.

Водночас Віткофф підкреслив, що саме завдяки активній позиції Трампа та його прагненню покласти край війні, нині сторони перебувають на етапі, коли "кінець уже близько".