Россия выходит из дипломатической изоляции: США открыли ей путь в G20

Россия, Понедельник 15 декабря 2025 01:50
Россия выходит из дипломатической изоляции: США открыли ей путь в G20 Фото: Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Российская делегация прибыла в Вашингтон на первое заседание шерп G20 под председательством США после длительной дипломатической изоляции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Известно, что российскую делегацию возглавляет шерпа РФ Светлана Лукаш, а в состав сопровождающих лиц вошли представители МИД, Минфина и администрации президента.

Первые заседания шерп и финансовых представителей государств-членов состоятся 15-16 декабря, и участие Москвы в форуме демонстрирует готовность США привлекать Россию к обсуждению ключевых экономических и геополитических вопросов мира, одновременно контролируя повестку дня.

Согласно планам США на 2026 год, G20 под их председательством будет фокусироваться на дерегулировании экономики, формировании надежных и доступных цепей поставок энергоресурсов, а также внедрении новых технологий. Ожидается, что такие шаги будут способствовать усилению глобальной стабильности и безопасности, а также откроют возможности для более прозрачного международного диалога.

Что известно о G20

G20 - это неформальное объединение 19 экономически ведущих стран мира, Африканского Союза и Европейского Союза, на которые приходится 85% мирового ВВП и 75% мировой торговли, а также проживает две трети населения планеты.

Состав G20:

  • 19 государств-членов: Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Германия, Южная Корея, Саудовская Аравия, Турция, Франция, США, Япония, Южная Африка, Россия;
  • Европейский Союз;
  • Африканский Союз.

Заседания G20 проходят на уровне лидеров государств, министров финансов и центральных банков, а также шерпов - посредников и координаторов от правительств.

За последние годы организация все больше внимания уделяет геополитическим вопросам, что делает ее важной площадкой для урегулирования глобальных кризисов и обеспечения экономической безопасности.

