Росія виходить із дипломатичної ізоляції: США відкрили їй шлях у G20

Російська делегація прибула до Вашингтона на перше засідання шерп G20 під головуванням США після тривалої дипломатичної ізоляції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Наразі відомо, що російську делегацію очолює шерпа РФ Світлана Лукаш, а до складу супровідних осіб увійшли представники МЗС, Мінфіну та адміністрації президента.

Перші засідання шерп та фінансових представників держав-членів відбудуться 15-16 грудня, і участь Москви у форумі демонструє готовність США залучати Росію до обговорення ключових економічних та геополітичних питань світу, одночасно контролюючи порядок денний.

Згідно з планами США на 2026 рік, G20 під їхнім головуванням фокусуватиметься на дерегулюванні економіки, формуванні надійних та доступних ланцюгів постачання енергоресурсів, а також впровадженні нових технологій. Очікується, що такі кроки сприятимуть посиленню глобальної стабільності та безпеки, а також відкриють можливості для більш прозорого міжнародного діалогу.

Що відомо про G20

G20 – це неформальне об’єднання 19 економічно провідних країн світу, Африканського Союзу та Європейського Союзу, на які припадає 85% світового ВВП і 75% світової торгівлі, а також проживає дві третини населення планети.

Склад G20:

19 держав-членів: Австралія, Аргентина, Бразилія, Велика Британія, Індія, Індонезія, Італія, Канада, Китай, Мексика, Німеччина, Південна Корея, Саудівська Аравія, Туреччина, Франція, США, Японія, Південна Африка, Росія;

Європейський Союз;

Африканський Союз.

Засідання G20 відбуваються на рівні лідерів держав, міністрів фінансів та центральних банків, а також шерпів - посередників та координаторів від урядів.

За останні роки організація все більше уваги приділяє геополітичним питанням, що робить її важливим майданчиком для врегулювання глобальних криз та забезпечення економічної безпеки.