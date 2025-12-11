ua en ru
Чт, 11 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

У Трампа обсуждают объединение пяти стран с участием России, как альтернативу G7, - Politico

Четверг 11 декабря 2025 11:00
UA EN RU
У Трампа обсуждают объединение пяти стран с участием России, как альтернативу G7, - Politico Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В администрации президента США Дональда Трампа обсуждают создание нового объединения стран с участием Китая и России, которое должно стать альтернативой G7.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Чиновник, работавший в Белом доме во времена первой администрации Трампа, отметил, что идея создания объединения Core 5, или C5 с участием США, Китая, Индии, Японии и России не считается уже слишком шокирующей.

"Ничего относительно C5, или C7 официально не обсуждалось, но точно были разговоры о том, что существующие органы, такие как G7 или Совет Безопасности ООН, не подходят для выполнения своих функций, учитывая сегодняшних новых игроков", - сказал чиновник на условиях анонимности.

Идея создания С5 возникла в более длинной, неопубликованной версии Стратегии национальной безопасности, которую Белый дом опубликовал на прошлой неделе.

Белый дом категорически отрицает существование документа, а пресс-секретарь Белого дома Анна Келли добавила, что не существует никакой альтернативной, частной или секретной версии 33-страничного официального плана.

Торри Тауссиг, которая занимала должность директора по европейским делам в Совете национальной безопасности во времена администрации президента США Джо Байдена отметила, что Европа не фигурирует в возможном объединении C5.

Майкл Соболик, который был помощником сенатора Теда Круза - республиканца от Техаса во времена первой администрации Трампа, также рассматривал C5 как альтернативу политики самого Трампа в отношении Китая во время его первого срока.

Что известно о G7

G7, или дословно "Группа Семи" - это международный клуб правительств семи высокоразвитых стран мира (США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада).

Лидеры этих стран регулярно встречаются для обсуждения общих экономических проблем и пытаются согласовывать свою экономическую политику. Кроме них во встречах участвует Европейский Союз, однако без права голосовать за проведение ежегодных собраний.

Ежегодно группа проводит встречу глав правительств, многочисленные вспомогательные встречи и политические исследования. Министры стран G7 встречаются в течение года. В частности, министры финансов G7 проводят встречи четыре раза в год.

Напомним, ранее США предложили членам "Большой семерки" усилить санкционное и тарифное давление на Россию. В частности, планируется разработать механизм для конфискации активов РФ.

Также ранее государства G7 заявили, что готовы рассмотреть возможность конфискации всех замороженных российских активов ради достижения справедливого мира в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дональд Трамп G7 Соединенные Штаты Америки
Новости
Территории и ЗАЭС. Axios узнало детали ответа Украины на мирный план Трампа
Территории и ЗАЭС. Axios узнало детали ответа Украины на мирный план Трампа
Аналитика
Света будет больше? Смогут ли решения Кабмина смягчить графики отключений
Юрий Дощатов, Дмитрий Сидоров Света будет больше? Смогут ли решения Кабмина смягчить графики отключений