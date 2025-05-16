Россия отказом от перемирия хочет выиграть время, Запад подготовит ответ, - Макрон

Российский диктатор Владимир Путин не хочет перемирия с Украиной. Таким образом он пытается выиграть время.

Как передает РБК-Украина , об этом президент Франции Эммануэль Макрон написал в соцсети X .

Макрон напомнил, что вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским, канцлером Германии Фридрихом Мерцем, премьером Польши Дональдом Туском и премьером Британии Киром Стармером провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

"Президент Путин в очередной раз не ответил на предложение о безусловном прекращении огня, сделанное американцами и поддержанное Украиной и европейцами. Отказываясь от прекращения огня и диалога с Украиной, Россия показывает, что она не хочет мира и стремится выиграть время, продолжая войну", - подчеркнул французский лидер.

Макрон заверил, что он и другие европейские лидеры будут координировать свои действия с США и "коалицией решительных", чтобы "определить согласованный ответ".