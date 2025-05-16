СМИ узнали неприемлемые требования РФ на переговорах в Стамбуле

Требования России на переговорах с Украиной в Стамбуле были неприемлемыми. Они выходили за рамки того, что обсуждалось ранее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters и Sky News.

Издание Reuters со ссылкой на украинский дипломатический источник заявило, что требования России в Стамбуле были "нереалистичными и выходили далеко за рамки всего, что обсуждали ранее".

Sky News также, ссылаясь на украинский источник, сообщило, что требования россиян были неприемлемыми и нереалистичными.

Собеседник Sky News отметил, что некоторые из требований России включали вывод украинских войск с территорий как предпосылку для прекращения огня. Но издание не уточняет, с чьей именно территории должны выйти украинские войска.

По словам источника издания, были и другие "заранее неприемлемые требования".