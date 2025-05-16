СМИ узнали неприемлемые требования РФ на переговорах в Стамбуле
Требования России на переговорах с Украиной в Стамбуле были неприемлемыми. Они выходили за рамки того, что обсуждалось ранее.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters и Sky News.
Издание Reuters со ссылкой на украинский дипломатический источник заявило, что требования России в Стамбуле были "нереалистичными и выходили далеко за рамки всего, что обсуждали ранее".
Sky News также, ссылаясь на украинский источник, сообщило, что требования россиян были неприемлемыми и нереалистичными.
Собеседник Sky News отметил, что некоторые из требований России включали вывод украинских войск с территорий как предпосылку для прекращения огня. Но издание не уточняет, с чьей именно территории должны выйти украинские войска.
По словам источника издания, были и другие "заранее неприемлемые требования".
Переговоры Украины и РФ в Стамбуле
Сегодня, 16 мая, Украина и Россия провели в Стамбуле первые за три года переговоры. Они длились чуть больше часа, и, как уже пишут западные СМИ, встреча не привела к значительному прогрессу.
Российский диктатор Владимир Путин отправил в Стамбул чиновников низкого уровня во главе с Владимиром Мединским. Украина же отправила делегацию, которую возглавляет министр обороны Рустем Умеров.
Еще накануне в Украине и Европе раскритиковали состав российской делегации. Зеленский призвал мир отреагировать на выбор Путиным делегации. Президент подчеркивал, что ни один член делегации РФ не принимает решений.
Украинская команда в Стамбуле до переговоров с россиянами провела координационную встречу с советниками США, Великобритании, Франции и Германии. Также украинские чиновники провели трехстороннюю встречу с США и Турцией.
Больше деталей о переговорах в Стамбуле - в материале РБК-Украина.
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