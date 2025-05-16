Росія відмовою від перемир'я хоче виграти час, Захід підготує відповідь, - Макрон
Російський диктатор Володимир Путін не хоче перемир'я з Україною. Таким чином він намагається виграти час.
Як передає РБК-Україна, про це президент Франції Еммануель Макрон написав у соцмережі X.
Макрон нагадав, що разом із президентом України Володимиром Зеленським, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, прем'єром Польщі Дональдом Туском і прем'єром Британії Кіром Стармером провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.
"Президент Путін укотре не відповів на пропозицію про безумовне припинення вогню, зроблену американцями і підтриману Україною та європейцями. Відмовляючись від припинення вогню і діалогу з Україною, Росія показує, що вона не хоче миру і прагне виграти час, продовжуючи війну", - підкреслив французький лідер.
Макрон запевнив, що він та інші європейські лідери координуватимуть свої дії зі США та "коаліцією рішучих", щоб "визначити узгоджену відповідь".
Відмова Росії від перемир'я
Нагадаємо, Росія не хоче припинення вогню з Україною щонайменше на 30 днів без додаткових умов.
Сьогодні українські та російські чиновники провели переговори в Стамбулі. Згідно з даними західних ЗМІ, під час зустрічі російська сторона зажадала виведення українських воїнів із чотирьох областей для перемир'я.
На офіційному рівні такі чутки поки не підтверджували. Спікер МЗС України Георгій Тихий тільки заявив про неприйнятні вимоги Росії.
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