Россия отклонила сразу семь пунктов из первоначального мирного плана США, - ISW
Министр иностранных дел России Сергей Лавров фактически отклонил семь пунктов предложенного США первоначального мирного плана, включая территориальный обмен на основе линии соприкосновения и предоставление надежных гарантий безопасности для Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
Как отмечают аналитики, Лавров фактически отклонил положения, касающиеся замораживания текущей линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, перезапуска ЗАЭС под контролем МАГАТЭ, а не России, предоставления надежных гарантий безопасности Киеву и подтверждения суверенитета Украины.
Также российский министр высказался против требования к НАТО лишь прекратить дальнейшее расширение, а не настаивать на возвращении Альянса к границам, которые были до 1997 года.
Он отверг разрешение на размещение европейских истребителей в Польше, и не захотел принять норм ЕС по защите религиозных меньшинств как необходимой основы для украинских законов по этому вопросу.
В ISW отметили, что Лавров предложил ультиматумы Соединенным Штатам и НАТО от декабря 2021 года как основу для гарантий безопасности для России, которыми, в частности, требовали от США и НАТО "гарантий безопасности", которые равносильны разрушению действующего Альянса.
Так, от НАТО требуется прекращение развертывания сил или систем вооружения в государствах-членах, которые присоединились к Альянсу после 1997 года.
Аналитики отметили ссылки Лаврова на конституцию России, где незаконно аннексированные Крым, Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области являются "неотъемлемыми и равноправными субъектами РФ", чем он подчеркнул, что "Россия не может отдавать территории, закрепленные в ее конституции".
"Заявления Лаврова от 11 декабря свидетельствуют о том, что Кремль не желает принять первоначальный 28-пунктовый мирный план, а Россия взамен будет требовать дальнейших изменений, если Украина согласится на него", - говорится в отчете.
В ISW отметили, что высокопоставленные чиновники Кремля, включая российского диктатора Владимира Путина, аналогичным образом отклонили ключевые пункты 28-пунктного плана в течение последних недель.
Кремль также дал понять, что его не устроит проведение выборов в Украине через 100 дней после подписания соглашения, как это предусмотрено 25-м пунктом первоначального мирного плана.
Аналитики обратили внимание, что депутаты российской Госдумы, которых Кремль использует для формирования российского общественного мнения, также четко дали понять, что Россия остается незаинтересованной в подписании любых мирных соглашений, включая первоначальный мирный план из 28 пунктов.
Мирный план
Напомним, первоначальный мирный план США (фактически составленный россиянами) состоял из 28 пунктов и совершенно не устраивал Украину и европейских союзников.
После обсуждений украинской и американской делегаций в рамочный документ внесли ряд изменений, чтобы документ имел приемлемые для Киева предложения. План сократили до 20 пунктов.
Однако вопрос территорий в плане остается самым сложным. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Украина не рассматривает возможность передачи любых своих территорий, ведь этого не позволяют ни национальное законодательство, ни международное право.
На днях Украина передала США ответ на мирный план, который включает новые идеи по решению спорных вопросов.
Документ Киев и редактировал вместе с европейскими партнерами, но сам план еще не окончательный.
По словам Зеленского, этот план является не одним документом, а комплекс документов. И многих документов еще финализированных нет, потому что они зависят от того, в каком виде будет принят базовый 20-пунктный план.