Россия отклонила сразу семь пунктов из первоначального мирного плана США, - ISW

Министр иностранных дел России Сергей Лавров фактически отклонил семь пунктов предложенного США первоначального мирного плана, включая территориальный обмен на основе линии соприкосновения и предоставление надежных гарантий безопасности для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Как отмечают аналитики, Лавров фактически отклонил положения, касающиеся замораживания текущей линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, перезапуска ЗАЭС под контролем МАГАТЭ, а не России, предоставления надежных гарантий безопасности Киеву и подтверждения суверенитета Украины.

Также российский министр высказался против требования к НАТО лишь прекратить дальнейшее расширение, а не настаивать на возвращении Альянса к границам, которые были до 1997 года.

Он отверг разрешение на размещение европейских истребителей в Польше, и не захотел принять норм ЕС по защите религиозных меньшинств как необходимой основы для украинских законов по этому вопросу.

В ISW отметили, что Лавров предложил ультиматумы Соединенным Штатам и НАТО от декабря 2021 года как основу для гарантий безопасности для России, которыми, в частности, требовали от США и НАТО "гарантий безопасности", которые равносильны разрушению действующего Альянса.

Так, от НАТО требуется прекращение развертывания сил или систем вооружения в государствах-членах, которые присоединились к Альянсу после 1997 года.

Аналитики отметили ссылки Лаврова на конституцию России, где незаконно аннексированные Крым, Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области являются "неотъемлемыми и равноправными субъектами РФ", чем он подчеркнул, что "Россия не может отдавать территории, закрепленные в ее конституции".

"Заявления Лаврова от 11 декабря свидетельствуют о том, что Кремль не желает принять первоначальный 28-пунктовый мирный план, а Россия взамен будет требовать дальнейших изменений, если Украина согласится на него", - говорится в отчете.

В ISW отметили, что высокопоставленные чиновники Кремля, включая российского диктатора Владимира Путина, аналогичным образом отклонили ключевые пункты 28-пунктного плана в течение последних недель.

Кремль также дал понять, что его не устроит проведение выборов в Украине через 100 дней после подписания соглашения, как это предусмотрено 25-м пунктом первоначального мирного плана.

Аналитики обратили внимание, что депутаты российской Госдумы, которых Кремль использует для формирования российского общественного мнения, также четко дали понять, что Россия остается незаинтересованной в подписании любых мирных соглашений, включая первоначальный мирный план из 28 пунктов.