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Новая попытка прорыва и блокада гарнизона Суджи: карты боев в Курской области

Курская область, Воскресенье 11 августа 2024 10:26
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Новая попытка прорыва и блокада гарнизона Суджи: карты боев в Курской области Фото: в Курской области шестые сутки продолжаются боевые действия (росСМИ)
Автор: Наталья Юрченко

Шестые сутки в Курской области продолжаются боевые действия. Россияне заявили о якобы новой попытке прорыва.

Что происходит в Курской области РФ по состоянию на 11 августа - в материале РБК-Украина ниже.

Содержание:

Карты боев

Аналитики отмечают, что в целом продвижение вглубь Курской области замедлилось. Бои сопровождаются применением средств огневого поражения. В сети активно публикуют кадры разбитых колонн российской техники и уничтоженной артиллерии и машин.

Как пишут российские Telegram-каналы, за прошедшие сутки украинские силы якобы пытались продвинуться по двум направлениям - в районе поселка Коренево и населенного пункта Льгов.

Новая попытка прорыва и блокада гарнизона Суджи: карты боев в Курской области

скриншот карты "Радио Свобода"

В сети сообщат, что якобы украинские войска вышли на рубеж села Снагость (южнее города Коренево) и взяли под контроль большую часть дороги между Коренево и Суджей.

Кроме того, в сети появилось видео с якобы украинскими бойцами в населенном пункте Свердликово Курской области.

Новая попытка прорыва и блокада гарнизона Суджи: карты боев в Курской области

скриншот карты "Радио Свобода"

Окружение гарнизона Суджи

Российские так называемые "военкоры" заявили о якобы окружении гарнизона в городе Суджа.

"Еще утром-днем была проведена успешная атака, в результате которой он (имеют в виду украинские войска, - ред.) установил контроль над н.п. Махновка и Плехово и взял под огневой контроль последнюю дорогу в Суджу со стороны Белгородской области. Таким образом гарнизон Суджи теперь оказался в блокаде", - пишут российские пропагандисты.

Новая попытка прорыва и блокада гарнизона Суджи: карты боев в Курской области

скриншот deepstatemap.live

Подтвердить эту информацию невозможно, поскольку украинское командование не комментирует ситуацию в Курской области.

Новый прорыв?

Кроме того, российские СМИ и ряд Z-пабликов заявили о якобы новой попытке прорыва в Курской области. Речь идет о якобы прорыве в Беловском районе к югу от Суджи.

Z-каналы утверждают, что якобы "вокруг населенного пункта Белая все занято" украинскими силами. Некоторые паблики также отмечают, что, мол, в Беловском районе "зафиксирован заход новой бригады ВСУ".

"Едут танки и куча техники с личным составом. Идут из разных направлений", - писали россияне в сети.

Новая попытка прорыва и блокада гарнизона Суджи: карты боев в Курской области

скриншот google.com/maps

Предыстория

Напомним, 6 августа в Курской области заявили о якобы прорыве границы со стороны Сумской области. Россияне обвинили Украину в провокациях.

Сначала российские власти и СМИ заявляли о прорыве диверсионных групп, однако сейчас российские пропагандисты утверждают, что в приграничных районах идут боевые действия с применением тяжелой техники. Недавно Россия ввела в режим контртеррористической операции в Брянской, Курской и Белгородской областях.

Главными очагами боевых действий остаются город Суджа и поселок Коренево. В Судже находится газоизмерительная станция, через которую российский газ транзитом идет через Украину в Европу.

Фактически, Украина не комментировала события в Курской области. Но вчера президент Владимир Зеленский заявил о "вытеснении войны" на территорию России.

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Российская Федерация Курская область Суджа
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