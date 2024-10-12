Россия вдвое снизила активность авиации в Сумской области: в ВСУ назвали причину

Российские войска вдвое меньше используют авиацию и дроны для обстрелов Сумской области. Причина этому - ухудшение погоды.

Об этом заявил спикер ОТУ "Северск" Вадим Мысник, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона .

"Мы наблюдали, что когда была большая облачность, снизилось практически вдвое применение врагом именно авиационной компоненты. А это то, что враг наиболее интенсивно использует – КАБы, FPV-дроны, сбросы с беспилотников", - рассказал Мысник.

Военный отметил, что с помощью беспилотников российские войска, в частности, проводят разведку в Сумской области.

"А артиллерия без разведки не действует сейчас", - добавил он.