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Россия вдвое снизила активность авиации в Сумской области: в ВСУ назвали причину

Сумы, Суббота 12 октября 2024 20:19
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Россия вдвое снизила активность авиации в Сумской области: в ВСУ назвали причину Фото: погода повлияла на активность российской авиации (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Российские войска вдвое меньше используют авиацию и дроны для обстрелов Сумской области. Причина этому - ухудшение погоды.

Об этом заявил спикер ОТУ "Северск" Вадим Мысник, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Мы наблюдали, что когда была большая облачность, снизилось практически вдвое применение врагом именно авиационной компоненты. А это то, что враг наиболее интенсивно использует – КАБы, FPV-дроны, сбросы с беспилотников", - рассказал Мысник.

Военный отметил, что с помощью беспилотников российские войска, в частности, проводят разведку в Сумской области.

"А артиллерия без разведки не действует сейчас", - добавил он.

Напомним, в сегодняшней сводке Генштаб отмечал, что Сумская область продолжает подвергаться обстрелам российских минометов, авиации и артиллерии.

Вечером пятницы, 11 октября, россияне ударили ракетой по жилому микрорайону города Сумы. А в конце сентября россияне ударили по медучреждению, а когда на место приехали спасатели - ударили повторно.

Кроме того, практически ежедневно российская армия атакует Сумскую область управляемыми авиабомбами и "Шахедами".

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