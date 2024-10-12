Россия вдвое снизила активность авиации в Сумской области: в ВСУ назвали причину
Российские войска вдвое меньше используют авиацию и дроны для обстрелов Сумской области. Причина этому - ухудшение погоды.
Об этом заявил спикер ОТУ "Северск" Вадим Мысник, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
"Мы наблюдали, что когда была большая облачность, снизилось практически вдвое применение врагом именно авиационной компоненты. А это то, что враг наиболее интенсивно использует – КАБы, FPV-дроны, сбросы с беспилотников", - рассказал Мысник.
Военный отметил, что с помощью беспилотников российские войска, в частности, проводят разведку в Сумской области.
"А артиллерия без разведки не действует сейчас", - добавил он.
Напомним, в сегодняшней сводке Генштаб отмечал, что Сумская область продолжает подвергаться обстрелам российских минометов, авиации и артиллерии.
Вечером пятницы, 11 октября, россияне ударили ракетой по жилому микрорайону города Сумы. А в конце сентября россияне ударили по медучреждению, а когда на место приехали спасатели - ударили повторно.
Кроме того, практически ежедневно российская армия атакует Сумскую область управляемыми авиабомбами и "Шахедами".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.