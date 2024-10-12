Росія вдвічі зменшила активність авіації в Сумській області: в ЗСУ назвали причину
Російські війська вдвічі менше застосовують авіацію та дрони для обстрілів Сумської області. Причина цьому - погіршення погоди.
Про це заявив речник ОТУ "Сіверськ" Вадим Мисник, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
"Ми спостерігали, що коли була велика хмарність, знизилось практично вдвічі застосування ворогом саме авіаційної компоненти. А це те, що ворог найбільш інтенсивно використовує - КАБи, FPV-дрони, скиди з безпілотників", - розповів Мисник.
Військовий зазначив, що за допомогою безпілотників російські війська, зокрема, проводять розвідку в Сумській області.
"А артилерія без розвідки не діє зараз", - додав він.
Нагадаємо, у сьогоднішньому зведенні Генштаб зазначав, що Сумська область продовжує потерпати від обстрілів російських мінометів, авіації та артилерії.
Так, ввечері п'ятниці, 11 жовтня, росіяни ударили ракетою по житловому мікрорайону міста Суми. А наприкінці вересня росіяни вдарили по медзакладу, а коли на місце приїхали рятувальники - ударили повторно.
Крім того, ледь не щодня російська армія атакує Сумську область керованими авіабомбами та "Шахедами".
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