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Росія вдвічі зменшила активність авіації в Сумській області: в ЗСУ назвали причину

Суми, Субота 12 жовтня 2024 20:19
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Росія вдвічі зменшила активність авіації в Сумській області: в ЗСУ назвали причину Фото: погода вплинула на активість російської авіації (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Російські війська вдвічі менше застосовують авіацію та дрони для обстрілів Сумської області. Причина цьому - погіршення погоди.

Про це заявив речник ОТУ "Сіверськ" Вадим Мисник, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Ми спостерігали, що коли була велика хмарність, знизилось практично вдвічі застосування ворогом саме авіаційної компоненти. А це те, що ворог найбільш інтенсивно використовує - КАБи, FPV-дрони, скиди з безпілотників", - розповів Мисник.

Військовий зазначив, що за допомогою безпілотників російські війська, зокрема, проводять розвідку в Сумській області.

"А артилерія без розвідки не діє зараз", - додав він.

Нагадаємо, у сьогоднішньому зведенні Генштаб зазначав, що Сумська область продовжує потерпати від обстрілів російських мінометів, авіації та артилерії.

Так, ввечері п'ятниці, 11 жовтня, росіяни ударили ракетою по житловому мікрорайону міста Суми. А наприкінці вересня росіяни вдарили по медзакладу, а коли на місце приїхали рятувальники - ударили повторно.

Крім того, ледь не щодня російська армія атакує Сумську область керованими авіабомбами та "Шахедами".

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Сумська область Війна Росії проти України
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