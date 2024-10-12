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Росармия нанесла ракетный удар по Сумам, попала по жилому микрорайону

Сумы, Суббота 12 октября 2024 00:18
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Росармия нанесла ракетный удар по Сумам, попала по жилому микрорайону Фото: в Сумах зафиксировано попадание из-за ракетной атаки (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Российские захватчики нанесли по городу Сумы ракетный удар вечером в пятницу, 11 октября. Было зафиксировано попадание по жилому микрорайону

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию в Telegram.

Отмечается, что по предварительной информации, в результате вражеских обстрелов пострадавших нет.

"Сумщина. Сегодня, 11 октября поздно вечером враг нанес ракетный удар по жилому микрорайону областного центра. Зафиксирован один взрыв", - говорится в заявлении администрации.

В ОВА также рассказали, что на месте попадания работают "все необходимые службы".

"Последствия атаки россиян уточняются", - добавили в администрации.

Обстрелы Сум и области

Отметим, что в пятницу вечером фиксировались неоднократные пуски российскими оккупантами управляемых авиабомб в направлении Сумской области.

Так, например, за пару часов до полуночи о пусках врагом КАБ (УАБ) в направлении Сумской области в Воздушных силах ВСУ сообщали семь раз: в 23.55, 23.15, 22.55, 22.38, 22.35, 22.11, 22.00.

А уже в полночь военные информировали о движении КАБ врага в направлении Белополья (Сумский район).

Добавим, после полуночи сумские СМИ писали о взрывах, которые были слышны в Сумах.

Также сообщалось, что вечером 6 октября в Сумах раздался взрыв на фоне предупреждения об угрозе баллистики.

А 28 сентября россияне ударили по медучреждению в Сумах. А когда на место приехали профильные службы, оккупанты нанесли повторную атаку.

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