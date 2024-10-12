Не Покровск или Торецк. Генштаб назвал самое горячее направление фронта

С начала субботы, 12 октября, на фронте произошло уже 94 боевых столкновения. Самое большое количество боев сегодня на Кураховском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на актуальную сводку Генштаба ВСУ.

Так, по данным сводки, сегодня на Кураховском направлении российские войска атаковали 32 раза в сторону Измайловки, Горняка, Кураховки, Желанного Второго, Цукуриного, Новодмитровки, Новоселидовки, Георгиевки, Константиновки и Антоновки.

"Половина попыток оккупантов продвинуться вперед уже отбита. Бои продолжаются - горячее всего на данный момент возле Екатериновки", - добавили в Генштабе.

Ситуация на других направлениях

На Купянском направлении с начала суток российские оккупанты проводили десять наступательных действий возле Петропавловки, Степной Новоселовки, Лозовой, Песчаного, Вишневого и Мясожаровки. Семь боев еще продолжаются.

На Лиманском направлении противник 11 раз атаковал возле Новомихайловки, Грековки, Невского, Новосадового и Торского. Ситуация контролируется.

На Северском направлении Силы обороны отражали три попытки агрессора продвинуться вблизи Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Выемки. Два боя в этом районе еще продолжаются.

На Краматорском направлении в настоящее время произошло восемь боев в районах Калиновки, Часового Яра и Ступочек.

На Торецком направлении оккупанты при поддержке бомбардировочной авиации девять раз пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районах Торецка и Петровки. Получили жесткий отпор.

На Покровском направлении противник совершил 14 штурмовых действий в районах населенных пунктов Миролюбовка, Лисовка, Крутый Яр и Михайловка. Силы обороны Украины сдерживают натиск войск РФ и отразили 13 атак, пока еще идет один бой близ Селидово.

На Времевском направлении противник однажды тщетно штурмовал наши позиции вблизи Богоявленки.

На Ореховском направлении отражена одна вражеская атака в районе Роботино.

В то же время Сумская и Черниговская области продолжают подвергаться российским обстрелам из артиллерии и минометов. Также ряд населенных пунктов в этих областях попадали сегодня под авиационные удары.