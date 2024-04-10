Летят с моря: россияне запустили по Украине "Шахеды"

Российские войска сегодня ночью, 10 апреля, запустили по территории Украины ударные беспилотники типа "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

В Воздушных силах ВСУ подчеркнули, что беспилотники залетают в воздушное пространство Украины со стороны Черного моря, в Одесской и Николаевской областях объявили воздушную тревогу. "Движение ударных БПЛА с Черного моря! Держат курс на юг Одесщины", - говорится в сообщении Воздушных сил.