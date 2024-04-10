ua en ru
Ср, 10 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Николаеве раздались взрывы, - СМИ

Среда 10 апреля 2024 03:11
UA EN RU
В Николаеве раздались взрывы, - СМИ Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

В Николаеве во время объявления воздушной тревоги из-за российской атаки ударными дронами раздались взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.

"В Николаеве раздаются взрывы, сообщают корреспонденты Суспильного", - говорится в сообщении.

Также издание сообщило о взрывах в Николаевской области.

В 03:04 Воздушные Силы ВСУ сообщили о еще одной группе "Шахедов" в направлении Николаевской области.

Атака "Шахедами" на юг Украины

Российские войска сегодня ночью, 10 апреля, запустили по территории Украины ударные беспилотники типа "Шахед".

В Воздушных силах ВСУ отметили, что беспилотники залетают в воздушное пространство Украины со стороны Черного моря. В Одесской и Николаевской областях была объявлена воздушная тревога.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николаев Война в Украине
NEWS
Защиту Харькова планируют усилить дополнительной ПВО: Зеленский обсудил вопрос с Олещуком
Защиту Харькова планируют усилить дополнительной ПВО: Зеленский обсудил вопрос с Олещуком
DAILY
Слишком близко к границе. Почему РФ вцепилась в Харьков и станет ли Patriot панацеей от атак
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Слишком близко к границе. Почему РФ вцепилась в Харьков и станет ли Patriot панацеей от атак