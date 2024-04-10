В Николаеве раздались взрывы, - СМИ

В Николаеве во время объявления воздушной тревоги из-за российской атаки ударными дронами раздались взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне .

В 03:04 Воздушные Силы ВСУ сообщили о еще одной группе "Шахедов" в направлении Николаевской области.

Также издание сообщило о взрывах в Николаевской области.

"В Николаеве раздаются взрывы, сообщают корреспонденты Суспильного", - говорится в сообщении.

Российские войска сегодня ночью, 10 апреля, запустили по территории Украины ударные беспилотники типа "Шахед".

В Воздушных силах ВСУ отметили, что беспилотники залетают в воздушное пространство Украины со стороны Черного моря. В Одесской и Николаевской областях была объявлена воздушная тревога.

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