Россия ударила по Запорожью: на месте атаки пожар

Обстрел Запорожской области

Напомним, что примерно час назад российские оккупанты атаковали Вольнянск Запорожской области. В результате вражеского обстрела в городе произошел пожар и повреждены жилые многоэтажки. Однако обошлось без пострадавших.

Также отметим, что враг регулярно атакует Запорожскую область. Несколько дней назад мы информировали, что в ночь на 22 января, россияне обстреляли поселок Камышеваха. В результате обстрела были повреждены дома, после чего спасатели разбирали завалы.

Кроме того, в ночь на 21 января оккупанты нанесли удары по Запорожью. Враг повредил частные дома и хозяйственные постройки.