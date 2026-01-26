RU

Россия ударила по Запорожью: на месте атаки пожар

Фото: в городе после российской атаки возник пожар (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Эдуард Ткач

Российская армия в ночь на 26 января нанесла удар по Запорожью. На месте вражеской атаки произошел пожар, но обошлось без пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

"Враг нанес удар по Запорожью. На месте атаки произошел пожар. Предварительно, никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Также Федоров показал фото, на котором видно пожар.

 

Обстрел Запорожской области

Напомним, что примерно час назад российские оккупанты атаковали Вольнянск Запорожской области. В результате вражеского обстрела в городе произошел пожар и повреждены жилые многоэтажки. Однако обошлось без пострадавших.

Также отметим, что враг регулярно атакует Запорожскую область. Несколько дней назад мы информировали, что в ночь на 22 января, россияне обстреляли поселок Камышеваха. В результате обстрела были повреждены дома, после чего спасатели разбирали завалы.

Кроме того, в ночь на 21 января оккупанты нанесли удары по Запорожью. Враг повредил частные дома и хозяйственные постройки.

