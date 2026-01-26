Росія вдарила по Запоріжжю: на місті атаки пожежа

Обстріл Запорізької області

Нагадаємо, що приблизно годину тому російські окупанти атакували Вільнянськ Запорізької області. Внаслідок ворожого обстрілу у місті сталася пожежа та пошкоджені житлові багатоповерхівки. Проте обійшлося без постраждалих.

Також зазначимо, що ворог регулярно атакує Запорізьку область. Кілька днів тому ми інформували, що в ніч на 22 січня, росіяни обстріляли селище Камишеваха. Внаслідок обстрілу були пошкоджені будинки, після чого рятувальники розбирали завали.

Окрім того, в ніч на 21 січня окупанти завдали ударів по Запоріжжю. Ворог пошкодив приватні будинки та господарські споруди.