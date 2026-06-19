Россия нанесла удар по Запорожью, в сети пишут о "прилете" по НП

Напомним, всего неделю назад, 12 июня, российский дрон атаковал терминал "Новой почты" в Запорожье - на объекте вспыхнул масштабный пожар.

В апреле враг уничтожил отделение компании в Новониколаевке в Запорожской области - сгорело более 150 отправлений.

В мае под удар попали отделения в Краматорске и Одесской области, а в результате удара по Киеву погибли двое сотрудников компании.