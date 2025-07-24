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Николаев подвергся атаке "Шахедов": в городе вспыхнули пожары

Четверг 24 июля 2025 03:35
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Николаев подвергся атаке "Шахедов": в городе вспыхнули пожары Фото: РФ ударила по Николаеву дронами (иллюстративное фото Getty Images)
Автор: Мария Рагуткина

В ночь на 24 июля Россия атаковала беспилотниками типа "Шахед" Николаев. В городе из-за атаки дронов вспыхнули пожары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра города Александра Сенкевича и главы ОВА Виталия Кима.

"В настоящее время известно о пожарах на местах вражеской атаки. Все необходимые службы уже выехали. Другая информация - чуть позже. Берегите себя и не пренебрегайте тревогами", - сообщил Сенкевич.

Ким также подтвердил, что в городе вспыхнули пожары из-за вражеской атаки. По его словам, к настоящему моменту информация о пострадавших не поступала.

Ночная атака 24 июля

Напомним, что Россия в ночь на 24 июля вновь атаковала Украину ударными дронами типа "Шахед", из-за чего во многих областях была объявлена воздушная тревога.

В ряде городов местные власти сообщили о работе ПВО. В пабликах также писали о звуках взрывов.

Среди атакованных городов оказалась Одесса. Изначально в ОВА сообщали о взрывах. Позже стало известно, что в городе вспыхнули пожары.

В частности, россияне атаковали исторический центр города. Есть повреждение памятников архитектуры в историческом центре Одессы, который находится под охраной ЮНЕСКО.

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