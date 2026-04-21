Поезд Перемышль-Киев столкнулся с фурой во Львовской области

В компании "Укрзализныця" сообщили о ДТП на железнодорожном переезде во Львовской области, где грузовой автомобиль столкнулся с пассажирским поездом.

Инцидент произошел 21 апреля на регулируемом железнодорожном переезде в одном из населенных пунктов Львовского района.

Грузовой автомобиль проигнорировал работающую световую и звуковую сигнализацию и выехал на пути, где столкнулся с локомотивом поезда №64 сообщением "Перемышль — Киев".

В результате происшествия никто не получил травм, подвижной состав не получил повреждений. После столкновения водитель грузовика покинул место аварии.

По информации правоохранителей, ДТП произошло около 14:20 в селе Мшана. В столкновении участвовали электропоезд международного сообщения и грузовик MAN под управлением 48-летнего водителя. Пострадавших нет.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о правовой квалификации инцидента.

В "Укрзализныце" в очередной раз призвали водителей быть внимательными при пересечении железнодорожных переездов и соблюдать сигналы безопасности.