Россия ударила по производству "Фламинго": Зеленский ответил, производит ли Украина ракеты сейчас

Фото: Владимир Зеленский (facebook.com/zelenskyy.official)
Автор: Эдуард Ткач

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне атаковали производство ракет "Фламинго". Однако сейчас уничтоженную производственную линию переместили, а производство восстановили.

Как сообщает РБК-Украина, об этом глава государства сказал во время общения с медиа в Мюнхене.

Читайте также: Уже била по целям в России. СМИ раскрыли преимущества ракеты "Фламинго" над Tomahawk

Зеленский рассказал, что Украина имеет в наличии немного ракет "Фламинго", однако страна получила результат. В частности, несколько дней назад был нанесен удар по месту базирования российского "Орешника".

В то же время президент подчеркнул, что надо увеличить производство "Фламинго".

"Сейчас важно увеличить количество: одну большую производственную линию уничтожили в результате ракетного удара. Но я уже могу говорить об этом. Ее уже релокировали и производство восстановили", - проинформировал Зеленский.

Удары ракетами "Фламинго" по РФ

Напомним, около недели назад в Генштабе ВСУ сообщили, что в январе Силы обороны Украины нанесли ряд ударов по полигону "Капустин Яр" на территории РФ, с которого оккупанты запускали ракеты "Орешник" по Украине.

По данным военных, серия ударов была осуществлена с помощью ракет украинского производства с дальним радиусом действия, в частности, ракетами FP-5 "Фламинго".

В результате этих ударов часть зданий на полигоне получила повреждения различной степени, один из ангаров был существенно поврежден, а часть личного состава эвакуировали с территории.

Кроме того, в ночь на 12 февраля Силы обороны поразили арсенал комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых веществ Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ. Это произошло в районе Котлубани Волгоградской области России.

По данным Генштаба, удары по арсеналу наносились украинскими ракетами FP-5 "Фламинго".

