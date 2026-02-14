Росія вдарила по виробництву "Фламінго": Зеленський відповів, чи виробляє Україна ракети зараз

Удари ракетами "Фламінго" по РФ

Нагадаємо, близько тижня тому в Генштабі ЗСУ повідомили, що в січні Сили оборони України завдали низки ударів по полігону "Капустін Яр" на території РФ, з якого окупанти запускали ракети "Орєшник" по Україні.

За даними військових, серія ударів була здійснена за допомогою ракет українського виробництва з далеким радіусом дії, зокрема, ракетами FP-5 "Фламінго".

В результаті цих ударів частина будівель на полігоні отримала пошкодження різного ступеня, один з ангарів був істотно пошкоджений, а частину особового складу евакуювали з території.

Крім того, в ніч на 12 лютого Сили оборони вразили арсенал комплексного зберігання ракет, боєприпасів і вибухових речовин Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ. Це сталося в районі Котлубані Волгоградської області Росії.

За даними Генштабу, удари по арсеналу наносилися українськими ракетами FP-5 "Фламінго".