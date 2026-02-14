UA

Росія вдарила по виробництву "Фламінго": Зеленський відповів, чи виробляє Україна ракети зараз

Фото: Володимир Зеленський (facebook.com/zelenskyy.official)
Автор: Едуард Ткач

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни атакували виробництво ракет "Фламінго". Однак наразі знищену виробничу лінію перемістили, а виробництво відновили.

Як повідомляє РБК-Україна, про це глава держави сказав під час спілкування з медіа в Мюнхені.

Читайте також: Уже била по цілях в Росії. ЗМІ розкрили переваги ракети "Фламінго" над Tomahawk

Зеленський розповів, що Україна має в наявності небагато ракет "Фламінго", однак країна отримала результат. Зокрема, кілька днів тому було завдано удар по місцю базування російського "Орєшніка".

Водночас президент наголосив, що треба збільшити виробництво "Фламінго".

"Зараз важливо збільшити кількість: одну велику виробничу лінію знищили в результаті ракетного удару. Але я вже можу говорити про це. Її вже релокували і виробництво відновили", - поінформував Зеленський.

Удари ракетами "Фламінго" по РФ

Нагадаємо, близько тижня тому в Генштабі ЗСУ повідомили, що в січні Сили оборони України завдали низки ударів по полігону "Капустін Яр" на території РФ, з якого окупанти запускали ракети "Орєшник" по Україні.

За даними військових, серія ударів була здійснена за допомогою ракет українського виробництва з далеким радіусом дії, зокрема, ракетами FP-5 "Фламінго".

В результаті цих ударів частина будівель на полігоні отримала пошкодження різного ступеня, один з ангарів був істотно пошкоджений, а частину особового складу евакуювали з території.

Крім того, в ніч на 12 лютого Сили оборони вразили арсенал комплексного зберігання ракет, боєприпасів і вибухових речовин Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ. Це сталося в районі Котлубані Волгоградської області Росії.

За даними Генштабу, удари по арсеналу наносилися українськими ракетами FP-5 "Фламінго".

