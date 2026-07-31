Россия ударила по Винницкой области, есть пострадавший

Около 09:29 она предупредила об угрозе вражеской атаки для Гайсинского района.

Уже в 09:45 стало известно, что под удар врага может попасть Винницкий район.

"Виннитчина под воздушной атакой врага. Есть попадание в гражданскую инфраструктуру. По предварительной информации, один человек пострадал", - сообщила Заболотная в 10:01.

По ее словам, все службы уже выехали на место происшествия.

Последствия воздушного нападения России на Винницкую область уточняются.

Напомним, что регион находился под атакой врага и ночью 30 июля.