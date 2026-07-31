ua en ru
Пт, 31 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Спорт Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В Киеве раздаются взрывы, работает ПВО

09:48 31.07.2026 Пт
1 мин
Столица под атакой дронов
aimg Татьяна Степанова
В Киеве раздаются взрывы, работает ПВО Фото: в Киеве раздались взрывы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

В Киеве утром 31 июля раздались взрывы на фоне угрозы дронов. В городе работает ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко и Воздушные силы ВСУ.

"В столице работают силы ПВО по вражеским беспилотникам", - сообщил Кличко.

Перед этим Воздушные силы предупредили о реактивных дронах в направлении Киева с северо-запада.

Обновлено 9:53

В Киеве отбой воздушной тревоги

Обстрелы Украины

Напомним, этой ночью, 31 линя, Россия запустила на разные регионы Украины 255 ударных беспилотников. Противовоздушной обороной сбито/подавлено 195 вражеских дронов.

В то же время зафиксированы попадания 22 ударных дронов на 14 локациях, а также падение обломков на 4 локациях.

А уже утром русские войска атаковали дронами почтовый терминал в пригороде Харькова.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Киев ПВО Война в Украине Атака дронов
Новости
РФ атаковала Украину разными типами дронов: сколько обезвредила ПВО
РФ атаковала Украину разными типами дронов: сколько обезвредила ПВО
Аналитика
Владельцы полок. Кому принадлежат АТБ, Сильпо, Novus, Varus и сколько они зарабатывают
Ирина Костюченкокорреспондентка раздела "Бизнес" Владельцы полок. Кому принадлежат АТБ, Сильпо, Novus, Varus и сколько они зарабатывают