Во Львове возросло количество пострадавших в результате ракетной атаки РФ

Фото: во Львове выросло количество пострадавших в результате ракетной атаки РФ (https://t.me/dsns_telegram)

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Количество пострадавших в результате ракетной атаки и Львов ночью 30 июля возросло до 38 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Львовской ОВА Максима Козицкого.

"В результате вчерашней ракетной атаки во Львов пострадали 38 человек", - сообщил Козицкий. Кроме того, погиб 35-летний мужчина. Всего в результате ракетной атаки РФ во Львове повреждены 35 домов. Наибольшие разрушения отметили жилые объекты на улицах Патона и Выговского. Разбор завалов продолжается.