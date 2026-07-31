Во Львове возросло количество пострадавших в результате ракетной атаки РФ
Количество пострадавших в результате ракетной атаки и Львов ночью 30 июля возросло до 38 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Львовской ОВА Максима Козицкого.
"В результате вчерашней ракетной атаки во Львов пострадали 38 человек", - сообщил Козицкий.
Кроме того, погиб 35-летний мужчина.
Всего в результате ракетной атаки РФ во Львове повреждены 35 домов. Наибольшие разрушения отметили жилые объекты на улицах Патона и Выговского.
Разбор завалов продолжается.
Ракетный удар по Львову
Напомним, ночью 30 июля Львов оказался под ракетной атакой России.
Наибольшие разрушения получили две высотки на улицах Патона и Выговского, на последней - произошло прямое попадание ракеты в жилой дом.
Повреждены жилые дома, школа и два детских сада. Более 30 человек пострадали. Среди пострадавших есть трое детей.
Ранее под завалами разрушенной ракетой пятиэтажки спасатели обнаружили тело мужчины.