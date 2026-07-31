Росія вдарила по Вінниччині, є постраждалий

Вранці 31 липня російські загарбники здійснили повітряну атаку на Вінницьку область.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільниці Вінницької ОВА Наталі Заболотної.
Близько 09:29 вона попередила про загрозу ворожої атаки для Гайсинського району.
Вже о 09:45 стало відомо, що під удар ворога може потрапити Вінницький район.
"Вінниччина під повітряною атакою ворога. Є влучання в цивільну інфраструктуру.
За попередньою інформацією одна людина постраждала", - повідомила Заболотна о 10:01.
За її словами, всі служби вже виїхали на місце події.
Наслідки повітряного нападу Росії на Вінницьку область наразі уточнюються.
Нагадаємо, що регіон був під атакою ворога й уночі 30 липня.
До речі, вранці 31 липня російські загарбники також намагалися атакувати дронами Київ.
Окрім того, ми розповідали, як українська ППО відбивала новий удар ворога минулої ночі.
Також стало відомо, що в Львові зросла кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки РФ.