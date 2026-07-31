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Росія вдарила по Вінниччині, є постраждалий

10:21 31.07.2026 Пт
1 хв
Перші наслідки ворожої атаки вже відомі
aimg Юлія Капітонова
Фото: Росія знову почала атакувати Вінницьку область (Getty Images)

Вранці 31 липня російські загарбники здійснили повітряну атаку на Вінницьку область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільниці Вінницької ОВА Наталі Заболотної.

Близько 09:29 вона попередила про загрозу ворожої атаки для Гайсинського району.

Вже о 09:45 стало відомо, що під удар ворога може потрапити Вінницький район.

"Вінниччина під повітряною атакою ворога. Є влучання в цивільну інфраструктуру.
За попередньою інформацією одна людина постраждала", - повідомила Заболотна о 10:01.

За її словами, всі служби вже виїхали на місце події.

Наслідки повітряного нападу Росії на Вінницьку область наразі уточнюються.

Нагадаємо, що регіон був під атакою ворога й уночі 30 липня.

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Вінницька областьВійна Росії проти УкраїниАтака дронів