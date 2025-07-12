Россия ударила по Шостке дронами: вспыхнули пожары

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Олега Григорова .

Примечательно, что днем враг ударил по области, в результате удара управляемой авиабомбы погибли два жителя одного из сел Великочернечского старостата. Сообщалось о разрушениях и поврежденных домах.

По его словам, в результате российской атаки загорелись нежилые помещения. Последствия уточняются. Информация о пострадавших к настоящему моменту не поступала.

"Около 22:00 враг нанес массированный удар БПЛА по гражданской инфраструктуре Шосткинской громады", - сообщил он.

Удар РФ по Украине 12 июля

У ночь на 12 июля РФ запустила по Украине ударные дроны "Шахед" и крылатые ракеты. Ночная атака стала одной из крупнейших за последнее время.

Россия применила более 600 средств воздушного поражения - крылатые ракеты Х-101 и беспилотники-камикадзе "Shahed".

Ударные волны прокатились по нескольким регионам Украины, в том числе во Львове, Харькове, Луцке, Черновцах, Славянске и других городах.

Были нанесены удары не только по объектам военной инфраструктуры, но и по гражданским зданиям

Во Львове дрон разрушил подъезд жилого дома, из-за чего произошла утечка газа. В Луцке полностью уничтожен частный дом.

Подробнее о ночной атаке - в материале РБК-Украина.

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