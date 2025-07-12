Как силы ПВО отработали этой ночью: отчет Воздушных сил

В ночь на 12 июля Россия осуществила одну из самых масштабных воздушных атак за все время полномасштабной войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Зафиксировано попадание одной ракеты и 20 "Шахедов" в пяти различных локациях . Кроме того, обломки сбитых дронов упали еще на 19 мест .

Еще 258 дронов-имитационных целей были подавлены или потеряны в результате действия РЭБ.

По состоянию на 10:00 украинская ПВО сбила 344 воздушные цели , в частности:

Воздушная атака началась еще вечером 11 июля. Запуски осуществлялись с разных направлений: Брянской, Курской, Орловской областей, а также Приморско-Ахтарской и Миллерово.

Атака на Украину 12 июля

В ночь на 12 июля Россия нанесла массированную атаку по Украине, выпустив по меньшей мере 10 ударов по Харькову.

По данным властей, оккупанты применили восемь ударных дронов и две управляемые авиабомбы. Один из "Шахедов" попал в критическую инфраструктуру. Пострадали два человека.

Атаки зафиксировали также в западных регионах. Во Львове дрон разрушил подъезд жилого дома - произошла утечка газа. В Луцке полностью уничтожен частный дом, повреждены и другие сооружения. Спасатели до сих пор ликвидируют последствия обстрелов.

Подробнее о ночной атаке - в материале РБК-Украина.

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