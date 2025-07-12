Как силы ПВО отработали этой ночью: отчет Воздушных сил
В ночь на 12 июля Россия осуществила одну из самых масштабных воздушных атак за все время полномасштабной войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Противник выпустил 623 средства воздушного нападения, среди которых 339 ударных дронов Shahed и 26 крылатых ракет Х-101.
Кроме этого, враг использовал сотни дронов-имитаций, пытаясь прорвать украинскую систему противовоздушной обороны.
Воздушная атака началась еще вечером 11 июля. Запуски осуществлялись с разных направлений: Брянской, Курской, Орловской областей, а также Приморско-Ахтарской и Миллерово.
Ракеты Х-101 россияне выпустили из воздушного пространства Саратовской области.
Как отражали атаку
К отражению воздушного нападения были привлечены:
- Авиация;
- Подразделения зенитных ракетных войск;
- Мобильные огневые группы;
- Подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ);
- Беспилотные системы Сил обороны.
По состоянию на 10:00 украинская ПВО сбила 344 воздушные цели, в частности:
- 319 Shahed-136/131;
- 25 крылатых ракет Х-101.
Еще 258 дронов-имитационных целей были подавлены или потеряны в результате действия РЭБ.
Зафиксировано попадание одной ракеты и 20 "Шахедов" в пяти различных локациях. Кроме того, обломки сбитых дронов упали еще на 19 мест.
Атака на Украину 12 июля
В ночь на 12 июля Россия нанесла массированную атаку по Украине, выпустив по меньшей мере 10 ударов по Харькову.
По данным властей, оккупанты применили восемь ударных дронов и две управляемые авиабомбы. Один из "Шахедов" попал в критическую инфраструктуру. Пострадали два человека.
Атаки зафиксировали также в западных регионах. Во Львове дрон разрушил подъезд жилого дома - произошла утечка газа. В Луцке полностью уничтожен частный дом, повреждены и другие сооружения. Спасатели до сих пор ликвидируют последствия обстрелов.
Подробнее о ночной атаке - в материале РБК-Украина.
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