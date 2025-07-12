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Как силы ПВО отработали этой ночью: отчет Воздушных сил

Суббота 12 июля 2025 10:33
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Как силы ПВО отработали этой ночью: отчет Воздушных сил Фото: РФ выпустила более 600 дронов и ракеты Х-101 (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В ночь на 12 июля Россия осуществила одну из самых масштабных воздушных атак за все время полномасштабной войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Противник выпустил 623 средства воздушного нападения, среди которых 339 ударных дронов Shahed и 26 крылатых ракет Х-101.

Кроме этого, враг использовал сотни дронов-имитаций, пытаясь прорвать украинскую систему противовоздушной обороны.

Воздушная атака началась еще вечером 11 июля. Запуски осуществлялись с разных направлений: Брянской, Курской, Орловской областей, а также Приморско-Ахтарской и Миллерово.

Ракеты Х-101 россияне выпустили из воздушного пространства Саратовской области.

Как отражали атаку

К отражению воздушного нападения были привлечены:

  • Авиация;
  • Подразделения зенитных ракетных войск;
  • Мобильные огневые группы;
  • Подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ);
  • Беспилотные системы Сил обороны.

По состоянию на 10:00 украинская ПВО сбила 344 воздушные цели, в частности:

  • 319 Shahed-136/131;
  • 25 крылатых ракет Х-101.

Еще 258 дронов-имитационных целей были подавлены или потеряны в результате действия РЭБ.

Зафиксировано попадание одной ракеты и 20 "Шахедов" в пяти различных локациях. Кроме того, обломки сбитых дронов упали еще на 19 мест.

Атака на Украину 12 июля

В ночь на 12 июля Россия нанесла массированную атаку по Украине, выпустив по меньшей мере 10 ударов по Харькову.

По данным властей, оккупанты применили восемь ударных дронов и две управляемые авиабомбы. Один из "Шахедов" попал в критическую инфраструктуру. Пострадали два человека.

Атаки зафиксировали также в западных регионах. Во Львове дрон разрушил подъезд жилого дома - произошла утечка газа. В Луцке полностью уничтожен частный дом, повреждены и другие сооружения. Спасатели до сих пор ликвидируют последствия обстрелов.

Подробнее о ночной атаке - в материале РБК-Украина.

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