Обстрел россиян обесточил шахты в Донецкой области: под землей остаются 148 горняков

Российские войска сегодня обстреляли ряд населенных пунктов Добропольской громады Донецкой области. В результате ударов обесточили часть местных шахт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынеца и местный Телеграмм-канал "Доброполье info".

В результате атаки были обесточены шахты, под землей остаются 148 горняков. По словам местных жителей, под удар попали Доброполье, Белозерское, Анновка, Иверское и Святогоровка. Местные телеграм-каналы пишут, что город Доброполье был атакован, предварительно, четырьмя авиабомбами. Как сообщается, из-за обстрела в громаде возникли перебои с электроснабжением.