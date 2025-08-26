ua en ru
Обстрел россиян обесточил шахты в Донецкой области: под землей остаются 148 горняков

Вторник 26 августа 2025 13:50
Обстрел россиян обесточил шахты в Донецкой области: под землей остаются 148 горняков Фото: Обстрел Добропольской громады 26 августа (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Российские войска сегодня обстреляли ряд населенных пунктов Добропольской громады Донецкой области. В результате ударов обесточили часть местных шахт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынеца и местный Телеграмм-канал "Доброполье info".

В результате атаки были обесточены шахты, под землей остаются 148 горняков.

По словам местных жителей, под удар попали Доброполье, Белозерское, Анновка, Иверское и Святогоровка.

Местные телеграм-каналы пишут, что город Доброполье был атакован, предварительно, четырьмя авиабомбами.

Как сообщается, из-за обстрела в громаде возникли перебои с электроснабжением.

Удар по Доброполью

Российские оккупанты в среду, 16 июля, вечером нанесли авиаудар по Доброполью Донецкой области. Враг атаковал людное место, уже известно о погибших и большом количестве раненых.

Также 9 июля Россия впервые массированно атаковала FPV-дронами Доброполье, а именно, центр города. В результате удара были разрушения.

Российская Федерация Доброполье Война в Украине
