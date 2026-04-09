Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Россия ударила РСЗО по Харьковской области: пятеро раненых, среди них дети (фото)

15:41 09.04.2026 Чт
2 мин
Что известно о состоянии раненых детей?
aimg Елена Чупровская
Фото: Восемь домов повреждены, трое детей ранены (t.me/dsns_telegram)

Российские войска ударили из РСЗО по жилому кварталу поселка Золочев на Харьковщине - среди пяти пострадавших трое детей подросткового возраста.

Согласно информации, в результате обстрела пострадали двое пожилых женщин и трое подростков.

Кто пострадал

Среди раненых - двое парней 13 и 16 лет и 14-летняя девочка. Все пятеро получили необходимую медицинскую помощь на месте.

Фото: в результате атаки вместо дома осталось пепелище (t.me/dsns_telegram)

В результате взрывов пострадали восемь частных домов. Также загорелся гараж - спасатели оперативно ликвидировали пожар.

В Харьковской ОГА рассказали о состоянии пострадавших детей.

"У 13-летнего мальчика - ссадины и острая реакция на стресс, 14-летняя девушка и 16-летний парень испытали сильный стресс. Также 72-летняя женщина имела стрессовую реакцию. Медики оказали всем необходимую помощь", - говорится в сообщении.

Сегодня утром, 9 апреля, оккупанты нанесли массированный удар по Запорожскому району - применялись управляемые авиабомбы и реактивные системы залпового огня.

В результате обстрела по меньшей мере четыре человека получили ранения, один человек погиб.

Как сообщало РБК-Украина, ночью 9 апреля вражеский дрон уничтожил отделение "Новой почты" в Новониколаевке на Запорожье. Более 150 посылок сгорели, убытки клиентов предварительно оценили в 300 тысяч гривен.

На Купянском направлении ВСУ противостоят элитному подразделению БПЛА "Рубикон", которое атакует транспортные колонны каждые 3-5 минут. По словам офицера подразделения "Орион", позиции украинских военных остаются стабильными несмотря на постоянное давление.

