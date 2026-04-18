Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Россия ударила ракетой по самому центру Харькова

17:10 18.04.2026 Сб
2 мин
Враг снова терроризирует Харьков
aimg Сергей Козачук
Фото иллюстративное: РФ снова терроризирует Харьков (Getty Images)

Харьков оказался под вражеским огнем. Российские войска нанесли ракетный удар по центральной части города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление городского головы Харькова Игоря Терехова.

Последствия обстрела

По его словам, оккупанты попали по центру Харькова.

На месте попадания работают соответствующие службы, а информация о разрушениях и пострадавших сейчас выясняется.

"Враг нанес ракетный удар по центру города. Последствия уточняем", - написал Игорь Терехов.

Обстрелы Харькова и области

Напомним, Харьков и область постоянно находятся под ударами российских оккупантов. В частности, 16 апреля вражеский беспилотник попал в густонаселенный район в центре города.

В тот же день в ночное время захватчики осуществили массированную атаку дронами-камикадзе по жилым кварталам Харькова. В результате обстрелов произошли пожары, горели гражданские автомобили, а среди местных жителей были раненые.

Из-за систематического усиления обстрелов приграничных территорий власти Харьковской области расширили зону принудительной эвакуации в Купянском районе. Сейчас она охватывает более 20 населенных пунктов.

В последнее время РФ усилила воздушный террор против мирных городов Украины. Во время одной из недавних масштабных атак враг выпустил сотни воздушных целей, попав в 26 различных локаций.

Российские ракеты и дроны били по гражданской инфраструктуре, в частности по гостиницам и детским площадкам. Тогда наибольшее количество пострадавших было зафиксировано в Киеве, а жертв - в Одессе. Также значительным разрушениям подвергся Днепр.

