Россия ударила ракетой по самому центру Харькова

Обстрелы Харькова и области

Напомним, Харьков и область постоянно находятся под ударами российских оккупантов. В частности, 16 апреля вражеский беспилотник попал в густонаселенный район в центре города.

В тот же день в ночное время захватчики осуществили массированную атаку дронами-камикадзе по жилым кварталам Харькова. В результате обстрелов произошли пожары, горели гражданские автомобили, а среди местных жителей были раненые.

Из-за систематического усиления обстрелов приграничных территорий власти Харьковской области расширили зону принудительной эвакуации в Купянском районе. Сейчас она охватывает более 20 населенных пунктов.

В последнее время РФ усилила воздушный террор против мирных городов Украины. Во время одной из недавних масштабных атак враг выпустил сотни воздушных целей, попав в 26 различных локаций.

Российские ракеты и дроны били по гражданской инфраструктуре, в частности по гостиницам и детским площадкам. Тогда наибольшее количество пострадавших было зафиксировано в Киеве, а жертв - в Одессе. Также значительным разрушениям подвергся Днепр.