Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Росія вдарила ракетою по самому центру Харкова

17:10 18.04.2026 Сб
2 хв
Ворог знову тероризує Харків
aimg Сергій Козачук
Фото ілюстративне: РФ знову тероризує Харків (Getty Images)

Харків опинився під ворожим вогнем. Російські війська завдали ракетного удару по центральній частині міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міського голови Харкова Ігора Терехова.

Читайте також: У Харкові дрон РФ влучив у густонаселений район в центрі міста

Наслідки обстрілу

За його словами, окупанти поцілили по центру Харкова.

На місці влучання працюють відповідні служби, а інформація про руйнування та постраждалих наразі з'ясовується.

"Ворог завдав ракетного удару по центру міста. Наслідки уточнюємо", - написав Ігор Терехов.

Обстріли Харкова та області

Нагадаємо, Харків та область постійно перебувають під ударами російських окупантів. Зокрема, 16 квітня ворожий безпілотник влучив у густонаселений район у центрі міста.

Того ж дня у нічний час загарбники здійснили масовану атаку дронами-камікадзе по житлових кварталах Харкова. Внаслідок обстрілу сталися пожежі, горіли цивільні автомобілі, а серед місцевих мешканців були поранені.

Через систематичне посилення обстрілів прикордонних територій влада Харківської області розширила зону примусової евакуації у Куп’янському районі. Наразі вона охоплює понад 20 населених пунктів.

Останнім часом РФ посилила повітряний терор проти мирних міст України. Під час однієї з нещодавніх масштабних атак ворог випустив сотні повітряних цілей, поціливши у 26 різних локацій.

Російські ракети та дрони били по цивільній інфраструктурі, зокрема по готелях та дитячих майданчиках. Тоді найбільша кількість постраждалих була зафіксована у Києві, а жертв - в Одесі. Також значних руйнувань зазнав Дніпро.

