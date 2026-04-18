Росія вдарила ракетою по самому центру Харкова

Обстріли Харкова та області

Нагадаємо, Харків та область постійно перебувають під ударами російських окупантів. Зокрема, 16 квітня ворожий безпілотник влучив у густонаселений район у центрі міста.

Того ж дня у нічний час загарбники здійснили масовану атаку дронами-камікадзе по житлових кварталах Харкова. Внаслідок обстрілу сталися пожежі, горіли цивільні автомобілі, а серед місцевих мешканців були поранені.

Через систематичне посилення обстрілів прикордонних територій влада Харківської області розширила зону примусової евакуації у Куп’янському районі. Наразі вона охоплює понад 20 населених пунктів.

Останнім часом РФ посилила повітряний терор проти мирних міст України. Під час однієї з нещодавніх масштабних атак ворог випустив сотні повітряних цілей, поціливши у 26 різних локацій.

Російські ракети та дрони били по цивільній інфраструктурі, зокрема по готелях та дитячих майданчиках. Тоді найбільша кількість постраждалих була зафіксована у Києві, а жертв - в Одесі. Також значних руйнувань зазнав Дніпро.