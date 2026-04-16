В Харькове дрон РФ попал в густонаселенный район в центре города

Днем, 16 апреля, российские оккупанты атаковали Харьков беспилотником, попав в густонаселенный район в центре города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление городского головы Игоря Терехова в Telegram .

По состоянию на сейчас информация о пострадавших не поступала.

Как добавил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, враг атаковал центральную часть города. Зафиксировано попадание в двухэтажное здание, там загорелся пожар.

Впоследствии городской голова уточнил, что в результате атаки загорелось офисное здание. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

"Горит частный дом. Информации о пострадавших пока нет", - отметил Терехов.

По его словам, удар пришелся на Киевский район Харькова. Изначально сообщалось о пожаре в частном доме.

Атака на Украину 16 апреля

Россия осуществила массированную комбинированную атаку по территории Украины. Среди городов под ударом оказался Харьков, где зафиксировано попадание сразу в трех районах города. В результате обстрелов пострадали два человека.

По данным местных властей, в Индустриальном районе загорелся легковой автомобиль.

В Немышлянском районе попадание в проезжую часть привело к повреждению окон в пяти частных домах и газовой сети - за медицинской помощью обратились два человека.

В Салтовском районе беспилотник попал в сад, в результате чего возник пожар в хозяйственной постройке, а также были повреждены окна в многоэтажке.

В Воздушных силах ВСУ отметили, что особенностью этой атаки стало применение большого количества баллистических ракет - 19 ракет "Искандер-М"/С-400 были выпущены по четырем регионам.

Всего в период с утра 15 апреля до утра 16 апреля российские войска применили 703 воздушные цели, среди которых ракеты различных типов и ударные дроны.

По последним данным, погибшие есть в Киеве, Днепре и Одессе.

В частности, в столице разрушения фиксируют в Подольском, Оболонском, Шевченковском и Деснянском районах.

В Минэнерго сообщили, что под атакой находилась энергоструктура. В ряде областей возникли проблемы со светом.