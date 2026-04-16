В Харькове дрон РФ попал в густонаселенный район в центре города
Днем, 16 апреля, российские оккупанты атаковали Харьков беспилотником, попав в густонаселенный район в центре города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление городского головы Игоря Терехова в Telegram.
По его словам, удар пришелся на Киевский район Харькова. Изначально сообщалось о пожаре в частном доме.
"Горит частный дом. Информации о пострадавших пока нет", - отметил Терехов.
Впоследствии городской голова уточнил, что в результате атаки загорелось офисное здание. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
Как добавил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, враг атаковал центральную часть города. Зафиксировано попадание в двухэтажное здание, там загорелся пожар.
По состоянию на сейчас информация о пострадавших не поступала.
На месте обстрела работают экстренные службы.
Атака на Украину 16 апреля
Россия осуществила массированную комбинированную атаку по территории Украины. Среди городов под ударом оказался Харьков, где зафиксировано попадание сразу в трех районах города. В результате обстрелов пострадали два человека.
По данным местных властей, в Индустриальном районе загорелся легковой автомобиль.
В Немышлянском районе попадание в проезжую часть привело к повреждению окон в пяти частных домах и газовой сети - за медицинской помощью обратились два человека.
В Салтовском районе беспилотник попал в сад, в результате чего возник пожар в хозяйственной постройке, а также были повреждены окна в многоэтажке.
В Воздушных силах ВСУ отметили, что особенностью этой атаки стало применение большого количества баллистических ракет - 19 ракет "Искандер-М"/С-400 были выпущены по четырем регионам.
Всего в период с утра 15 апреля до утра 16 апреля российские войска применили 703 воздушные цели, среди которых ракеты различных типов и ударные дроны.
По последним данным, погибшие есть в Киеве, Днепре и Одессе.
В частности, в столице разрушения фиксируют в Подольском, Оболонском, Шевченковском и Деснянском районах.
В Минэнерго сообщили, что под атакой находилась энергоструктура. В ряде областей возникли проблемы со светом.