Более 20 населенных пунктов: на Харьковщине расширили зону принудительной эвакуации

В Купянском районе расширяют зону обязательной и принудительной эвакуации. Она коснется более 20 населенных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской областной госадминистрации Олега Синегубова.

"Речь идет об эвакуации населения, а также принудительной эвакуации семей с детьми из 12 населенных пунктов Шевченковской громады. Всего с этого направления должны вывезти в более безопасные места 756 человек, в том числе 74 ребенка", - рассказал он.

Синегубов добавил, что было принято решение и об обязательной принудительной эвакуации семей с детьми из 11 населенных пунктов Великобурлукской громады. Это 34 семьи, в которых воспитывается 54 ребенка.

По словам главы ОГА, соответствующее решение приняли во время заседания областного Совета обороны при участии главы областного совета, военных, спасателей, представителей силовых структур и руководителей РОА.

"Также рассмотрели вопрос расширения сети безопасных образовательных сред. Там, где особенности рельефа затрудняют строительство полноценных бомбоубежищ с функциями противорадиационной защиты, прорабатываем альтернативные решения", - добавил Синегубов.

Напомним, в семи населенных пунктах Харьковщины объявили принудительную эвакуацию семей с детьми. Согласно последним данным, в этих населенных пунктах остается 25 детей.