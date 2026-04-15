Более 20 населенных пунктов: на Харьковщине расширили зону принудительной эвакуации

17:53 15.04.2026 Ср
Кого будут эвакуировать принудительно?
aimg Валерий Ульяненко
Более 20 населенных пунктов: на Харьковщине расширили зону принудительной эвакуации Фото: эвакуация гражданских лиц с прифронтовых территорий (Getty Images)

В Купянском районе расширяют зону обязательной и принудительной эвакуации. Она коснется более 20 населенных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской областной госадминистрации Олега Синегубова.

Читайте также: "Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы

"Речь идет об эвакуации населения, а также принудительной эвакуации семей с детьми из 12 населенных пунктов Шевченковской громады. Всего с этого направления должны вывезти в более безопасные места 756 человек, в том числе 74 ребенка", - рассказал он.

Синегубов добавил, что было принято решение и об обязательной принудительной эвакуации семей с детьми из 11 населенных пунктов Великобурлукской громады. Это 34 семьи, в которых воспитывается 54 ребенка.

По словам главы ОГА, соответствующее решение приняли во время заседания областного Совета обороны при участии главы областного совета, военных, спасателей, представителей силовых структур и руководителей РОА.

"Также рассмотрели вопрос расширения сети безопасных образовательных сред. Там, где особенности рельефа затрудняют строительство полноценных бомбоубежищ с функциями противорадиационной защиты, прорабатываем альтернативные решения", - добавил Синегубов.

Эвакуация с прифронтовых территорий

Напомним, в семи населенных пунктах Харьковщины объявили принудительную эвакуацию семей с детьми. Согласно последним данным, в этих населенных пунктах остается 25 детей.

Ранее сообщалось, что из прифронтовых громад Запорожской и Днепропетровской областей планируют принудительно эвакуировать более трех тысяч детей вместе с родителями.

Кроме того, в громадах Донецкой области, находящихся в зоне активных боевых действий, до сих пор остаются около 13,8 тысячи человек, в частности в Покровской громаде и Константиновке.

Сырский назвал площадь освобожденной от россиян территории Украины за март
Не помог ни Трамп, ни Путин. Как Орбан проиграл выборы в Венгрии – репортаж из Будапешта
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Не помог ни Трамп, ни Путин. Как Орбан проиграл выборы в Венгрии – репортаж из Будапешта