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Россия ударила по Одессе: в центре города возник пожар, есть раненые

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Одесса, Четверг 20 июля 2023 04:44
Россия ударила по Одессе: в центре города возник пожар, есть раненые Фото: последствия российского удара по Одессе (dsns_telegram)
Автор: Максим Шушко

Российская оккупационная армия ударила по Одессе и области сегодня ночью, 20 июля. Возник пожар в центре областного центра, есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОВА Сергея Кипера.

В результате российской атаки в центре Одессы вспыхнул пожар площадью 300 квадратных метров есть разрушение.

"Известно о двух госпитализированных пострадавших. На месте работают соответствующие службы", - говорится в сообщении главы ОВА.

Также сообщается о "прилете" в области.

Ночная атака РФ на Украину

Сегодня ночью воздушная тревога была объявлена в южных и центральных областях Украины. Взрывы раздавались в Одессе, Сумах и Николаеве.

Российские обстрелы Одессы

Российская оккупационная армия 19 июля массово атаковала Украину ракетами и дронами. Наибольшие разрушения получили Одесса и область. Люди получили травмы, а также пострадали многоквартирные дома, портовая и критическая инфраструктура. Почти 3 тысячи человек в области остались без света.

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