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Росія вдарила по Одесі: в середмісті виникла пожежа, є поранені

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Одеса, Четвер 20 липня 2023 04:44
Росія вдарила по Одесі: в середмісті виникла пожежа, є поранені Фото: наслідки російського удару по Одесі (dsns_telegram)
Автор: Максим Шушко

Російська окупаційна армія вдарила по Одесі та області сьогодні вночі, 20 липня. Виникла пожежа в середмісті обласного цетру, є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Одеської ОВА Сергія Кіпера.

Внаслідок російської атаки в середмісті Одеси спалахнула пожежа площею 300 квадратних метрів є руйнування.

"Відомо про двох шпиталізованих постраждалих. На місці працюють відповідні служби", - йдеться у повідомленні голови ОВА.

Також, повідомляється про "приліт" в області.

Нічна атака РФ на Україну

Сьогодні вночі повітряна тривога була оголошена у південних та центральних областях України. Вибухи лунали в Одесі, Сумах та Миколаєві.

Російські обстріли Одеси

Російська окупаційна армія 19 липня масово атакувала Україну ракетами і дронами. Найбільших руйнувань зазнали Одеса та область. Люди отримали травми, також постраждали багатоквартирні будинки, портова та критична інфраструктура. Майже 3 тисячі людей в області залишилися без світла.

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