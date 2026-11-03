Россия ударила по медицинскому учреждению в Харькове во время ночной атаки баллистикой

Одно из попаданий пришлось на медицинское учреждение в Немышлянском районе Харькова. Какое именно заведение потерпело удар пока неизвестно.

Этой ночью Харьков оказался под комбинированным ударом. По словам городского головы Игоря Терехова, оккупанты атаковали город баллистическими ракетами и управляемыми авиабомбами.

Обновлено 4:05

В результате российского удара по медучреждению в Немышлянском районе пострадали четыре человека. Здание испытало серьезные разрушения, сообщил Игорь Терехов.

Обновлено 5:05

Число пострадавших в результате удара по медучреждению в Немышлянском районе возросло до 25. По уточненным данным, враг попал в переход между корпусами больницы, сообщил Олег Синегубов.

Повреждено здание одного из медицинских отделений, выбиты окна в четырех многоэтажках, задело 10 автомобилей. Около 200 пациентов планируют перевезти в другие больницы.

Удар по Харькову стал частью масштабной ночной атаки. Этой ночью Россия запустила баллистические ракеты по Украине, в частности, на Днепропетровщину и Винницкую область. Воздушные силы фиксировали ракеты, двигавшиеся на Кривой Рог, Зеленодольск, Ладыжин и Гайсин.