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Путин приказал продолжить массированные удары по Украине

19:34 16.10.2026 Пт
1 мин
aimg Иван Носальский
Путин приказал продолжить массированные удары по Украине Фото: Владимир Путин, российский диктатор (Getty Images)
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Российский диктатор Владимир Путин потребовал, чтобы оккупанты продолжили нанесение массированных ударов по объектах в Украине.

Как передает РБК-Украина, об этом глава Кремля заявил на совещании с военным командованием.

По словам Путина, командующие группировками войск должны продолжить выполнение задач так называемой "СВО".

"Кроме того, конечно, должно быть продолжено нанесение массированных и групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса и логистическим центрам противника", - сказал диктатор.

В свою очередь начальник российского Генштаба Валерий Герасимов пообещал, что солдаты РФ "будут наносить удары по мостам стратегического назначения Украины".

Стоит заметить, что такое заявление Путин сделал после того, как начальник Герасимов доложил ему о "начале" нанесения массированных ударов по энергетическим объектам Украины, которые, очевидно, являются частью гражданской инфраструктуры.

Массированные атаки россиян

Напомним, последние несколько дней российские оккупанты не перестают запускать по Украине ударные беспилотники. Враг использует как реактивные, так и обычные дроны.

В частности, по данным Министерства энергетики, враг сегодня, 16 октября, с утра бьет по энергообъектам в Киеве, Киевской, Волынской, Ровенской, Харьковской и Одесской областей.

В Ровно после атак начались масштабные перебои со светом. Также электроснабжение пропало и в части Ровенской области.

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