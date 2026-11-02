ПВО уничтожила почти 80% реактивных "Шахедов" во время атаки
Противовоздушная оборона Украины сбила 78 реактивных "Шахедов" из 103 во время дневной атаки 2 ноября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы в Telegram.
Атака днем 2 ноября
В течение дня 2 ноября (с 06.30 до 19.00) противник атаковал Украину 171 ударным БпЛА.
Это были:
- реактивные "Шахеды" (103),
- Гербера,
- дроны других типов,
- S8000 Бандероль/Дань-Т (10).
По предварительным данным, в течение указанного периода противовоздушной обороной сбито/подавлено:
- 139 БпЛА (78 из них - реактивные),
- восемь S8000 Бандероль/Дань-Т.
Около 20 ударных беспилотников еще в воздухе, боевая работа продолжается, отметили в Воздушных силах.
Ранее РБК-Украина писало, что оккупанты в ночь на 2 ноября запустили по Украине 193 ударных беспилотника. Силы ПВО обезвредили 154 цели, однако есть попадание на 26 локациях.
Кроме того, в ночь на 1 ноября российские войска атаковали Украину сотнями ударных дронов. Силам ПВО удалось сбить 371 вражеский беспилотник типа Shahed (47 из них - реактивные), "Гербера", дронов других типов.