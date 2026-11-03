Росія вдарила по медичному закладу в Харкові під час нічної атаки балістикою

У ніч на 3 листопада під час комбінованої атаки на Харків одна з російських ракет влучила в медичний заклад у Немишлянському районі. Подробиць про постраждалих поки немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Ігоря Терехова.
Одне з влучань припало на медичний заклад у Немишлянському районі Харкова. Який саме заклад зазнав удару наразі невідомо.
Цієї ночі Харків опинився під комбінованим ударом. За словами міського голови Ігоря Терехова, окупанти атакували місто балістичними ракетами та керованими авіабомбами.
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Внаслідок російського удару по медзакладу в Немишлянському районі постраждали четверо людей. Будівля зазнала серйозних руйнувань, повідомив Ігор Терехов.
Удар по Харкову став частиною масштабної нічної атаки. Цієї ночі Росія запустила балістичні ракети по Україні, зокрема на Дніпропетровщину та Вінниччину. Повітряні сили фіксували ракети, що рухались на Кривий Ріг, Зеленодольськ, Ладижин і Гайсин.
Про загрозу такого удару Зеленський попереджав увечері 2 листопада. За даними української розвідки, Росія планувала новий масований обстріл, спрямований насамперед проти енергетики та логістики. Президент вважає, що Москва розраховувала на вибори в США, які відвернуть увагу світу.
"А події в Україні, наші складнощі з ракетами для ППО, будуть поза увагою світу", - сказав Зеленський.
До цього стало відомо, що Путін вимагає від армії продовжувати масовані удари по українських об'єктах. Київ також отримав інформацію про плани Кремля посилити терор.