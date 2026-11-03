Росія вдарила по медичному закладу в Харкові під час нічної атаки балістикою

Про загрозу такого удару Зеленський попереджав увечері 2 листопада. За даними української розвідки, Росія планувала новий масований обстріл, спрямований насамперед проти енергетики та логістики. Президент вважає, що Москва розраховувала на вибори в США, які відвернуть увагу світу.

"А події в Україні, наші складнощі з ракетами для ППО, будуть поза увагою світу", - сказав Зеленський.

До цього стало відомо, що Путін вимагає від армії продовжувати масовані удари по українських об'єктах. Київ також отримав інформацію про плани Кремля посилити терор.