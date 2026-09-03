ua en ru
Чт, 03 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Удары по западу Украины, Киевщине и Одессе, много раненых: все о последствиях обстрела

08:55 03.09.2026 Чт
2 мин
Враг атаковал Украину реактивными дронами
aimg Елена Чупровская
Удары по западу Украины, Киевщине и Одессе, много раненых: все о последствиях обстрела Фото: последствия атаки на Украину сегодня, 3 сентября (t.me/dsns_telegram)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Ночь на 3 сентября не прошла в Украине спокойно. Под ударом врага была Киевщина, Одесщина и другие регионы Украины, включая запад.

РБК-Украина собрала все, что известно об обстреле Украины врагом по состоянию на данный момент.

Атака на Киевщину

В ночь на 3 сентября под очередной атакой реактивных дронов находилась Киевская область. Воздушные силы несколько раз в течение ночи сообщали о приближении враждебных целей.

Взрывы слышали и в Бориспольском районе. Здесь из-за атаки ранения получил мужчина, его госпитализировали. Об этом сообщил глава КОВА Тимур Ткаченко.

Разрушения в результате обстрелов получили складские помещения, магазин и административное здание.

Тернополь и область

Ночью целью неприятеля стала и Тернопольщина. Взрывы из-за атаки "Шахедов" здесь слышали около полуночи. Работало ПВО.

Как сообщил начальник Тернопольской ОВ Тарас Пастух, данных о разрушениях или пострадавших не поступало.

"Есть сообщение о пожаре травяных массивов – однако его происхождение уточняется", – говорится в заявлении.

Утром около 06:26 Тернопольщину снова атаковали ударные дроны. Их удалось сбить силам ПВО при приближении к областному центру.

"Обе воздушные цели уничтожены. Опасность миновала. Можно возвращаться с укрытий. Ударов по области и городу удалось избежать благодаря искусной работе ПВО", - заявил Пастух.

Хмельницкий и область

Неспокойной была ночь и в Хмельницкой области. Враг атаковал область ударными БПЛА, работала ПВО, сообщил начальник ОВА Сергей Тюрин.

"В результате атаки возник пожар площадью 200 кв. м в складских помещениях одного из предприятий области. На месте работают подразделения ГСЧС. Пожар уже локализован", - говорится в заявлении.

В ГСЧС добавили , что в результате атаки в Хмельницком ранен человек.

"1 человек получил обломочные ранения", - говорится в заявлении. Это водитель автомобиля.

Пострадавших нет.

Одесса и область

Ночью россияне ударили по Одессе. В результате атаки пострадали 17 человек, из них - 3 детей.

"В результате обстрела повреждены квартиры с 10-го по 17-й этажи в 21-этажном жилом доме. К счастью, пожара не возникло", - заявили в ГСЧС.

Вечером 2 сентября РФ нанесла удар по Житомирщине. Известно о разрушении гражданских объектов.

До этого Россия весь день атаковала Киев и область. Ранены по меньшей мере 13 человек из-за обстрела.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Киев Хмельницкий Тернополь
Новости
РФ ударила по Киевщине, есть пострадавший и повреждения
РФ ударила по Киевщине, есть пострадавший и повреждения
Аналитика
Турция на стороне Украины, но свои интересы для нее приоритетны: интервью с послом Джелялем
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Турция на стороне Украины, но свои интересы для нее приоритетны: интервью с послом Джелялем